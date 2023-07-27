Боб Арум: У меня в Top Rank находятся три самых жестких боксера. Они выходят на ринг нокаутировать

Боб Арум. Фото: Jeff Lewis/Top Rank Inc via Getty Images

Легендарный промоутер Боб Арум назвал трех самых жестких боксеров мира. По его словам, все они находятся в его промоутерской компании Top Rank, сообщает Boxing News.

"Знаете, я очень. Ведь у меня в Top Rank находятся и выступают три самых жестких панчера в боксе: Наоя Иноуэ, Артур Бетербиев и Тайсон Фьюри.

Они никогда не играют ни в какие игры. Они выходят на ринг нокаутировать, уничтожить оппонента",- заявил Арум.

Отметим, что Иноуэ на днях одержал досрочную победу над американцем Стивеном Фултоном и отобрал у него титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе. Японец смог покорить уже четвертый дивизион.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030333-bob-arum-u-menya-v-top-rank-nahodyatsya-tri-samyh-zhestkih-boksera-oni-vyhodyat-na-ring-nokautirovat/