Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боб Арум: У меня в Top Rank находятся три самых жестких боксера. Они выходят на ринг нокаутировать

Опубликовано:

Промоутер Боб Арум
Боб Арум. Фото: Jeff Lewis/Top Rank Inc via Getty Images

Легендарный промоутер Боб Арум назвал трех самых жестких боксеров мира. По его словам, все они находятся в его промоутерской компании Top Rank, сообщает Boxing News.

"Знаете, я очень. Ведь у меня в Top Rank находятся и выступают три самых жестких панчера в боксе: Наоя Иноуэ, Артур Бетербиев и Тайсон Фьюри.

Они никогда не играют ни в какие игры. Они выходят на ринг нокаутировать, уничтожить оппонента",- заявил Арум.

Отметим, что Иноуэ на днях одержал досрочную победу над американцем Стивеном Фултоном и отобрал у него титулы WBC и WBO во втором легчайшем весе. Японец смог покорить уже четвертый дивизион.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030333-bob-arum-u-menya-v-top-rank-nahodyatsya-tri-samyh-zhestkih-boksera-oni-vyhodyat-na-ring-nokautirovat/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.