Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Иноуэ уничтожил Фултона и отобрал у него титулы чемпиона мира (видео)

Опубликовано:

Наоя Иноуэ
Наоя Иноуэ. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

В Токио (Япония) состоялся крупный вечер бокса. Главным его событием стал титульный бой между чемпионом мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе американцем Стивеном Фултоном Наоей Иноуэ (Япония), передает NUR.KZ.

Иноуэ поднялся в категорию выше. Фултон же являлся одним из главных героев второго легчайшего веса.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Однако нокаутер из Японии не стал доводить дело до решения судей. В восьмом раунде он отправил Фултона в нокдаун. Американец сумел подняться.

После этого Иноуэ зажал оппонента у канатов и буквально уничтожил тяжелыми ударами - рефери остановил поединок.

Таким образом, японский боксер отобрал у Фултона титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030043-naoya-unichtozhil-fultona-i-otobral-u-nego-tituly-chempiona-mira/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.