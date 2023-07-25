Иноуэ уничтожил Фултона и отобрал у него титулы чемпиона мира (видео)

Наоя Иноуэ. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

В Токио (Япония) состоялся крупный вечер бокса. Главным его событием стал титульный бой между чемпионом мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе американцем Стивеном Фултоном Наоей Иноуэ (Япония), передает NUR.KZ.

Иноуэ поднялся в категорию выше. Фултон же являлся одним из главных героев второго легчайшего веса.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Однако нокаутер из Японии не стал доводить дело до решения судей. В восьмом раунде он отправил Фултона в нокдаун. Американец сумел подняться.

После этого Иноуэ зажал оппонента у канатов и буквально уничтожил тяжелыми ударами - рефери остановил поединок.

Таким образом, японский боксер отобрал у Фултона титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030043-naoya-unichtozhil-fultona-i-otobral-u-nego-tituly-chempiona-mira/