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Де Ла Хойя назвал фаворита супербоя Кроуфорд - Спенс

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Знаменитый бывший боксер и промоутер Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя. Фото: Valery Sharifulin / Contributor / Getty Images

Легенда мирового бокса Оскар Де Ла Хойя озвучил имя фаворита предстоящего поединка между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, сообщает Breakfast Club Power.

Так, по его мнению победы добьется Кроуфорд.

"Я делаю ставку на Кроуфорда. Считаю его более неуловимым. Но при этом у меня нет недооценки Спенса. Он прекрасный боец. И хорошо его знаю. Всегда считал, что он станет новым Шугаром Рэем Леонардом. Но ставлю на Теренса. Он выбрасывает намного больше комбинаций. А еще он прекрасен в работе ног.

Тем не менее, в боксе не бывает ничего однозначного. Спенс очень силен, антропометрией превосходит. Почему я ставлю не на него? Мне кажется, в ринге он словно робот. Однако если он поймает оппонента, то добьет. Думаю, Кроуфорд сможет избежать тяжелых ударов",- заявил Де Ла Хойя.

Напомним, бой между Спенсом и Кроуфордом состоится 29 июля в Лас-Вегасе, США. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2030021-de-la-hoyya-nazval-favorita-superboya-krouford-spens/

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