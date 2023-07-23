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"Я вернулся": Турсынбай Кулахмет победил нокаутом в ОАЭ

Опубликовано:

Боксер
Турсынбай Кулахмет с командой. Фото: MTK Global

Казахстанский профи-боксер Турсынбай Кулахмет одержал досрочную победу над колумбийцем Хоэлем Хулио на вечере бокса, который состоялся в Дубае (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Бой прошел в лимите среднего веса. Он был рассчитан на восемь раундов. Однако до финального гонга дело не дошло. Кулахмет нокаутировал оппонента уже во второй трехминутке.

"Альхамдулиллах, я вернулся", - прокомментировал свой успех Кулахмет.

Стоит отметить, что Турсынбай Кулахмет не дрался больше года. В октябре 2021 года казахстанский боксер потерпел досрочное поражение в поединке, который состоялся в Лондоне (Англия). Тот проигрыш стал для него первым в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029720-ya-vernulsya-tursynbay-kulahmet-pobedil-nokautom-v-oae/

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