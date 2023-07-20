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"Теперь я Джон Уик": сын Кости Цзю хочет сразиться с Геннадием Головкиным

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Австралийский боксер-профессионал Тим Цзю
Тим Цзю. Фото: instagram.com/timtszyu

"Временный" чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (Австралия) назвал бойцов, с которыми бы хотел провести бой. В список попал казахстанец Геннадий Головкин, сообщает foxsports.com.au.

"Первым в моем списке Джермелл Чарло. Он знал, что проиграет свой следующий. Либо мне, либо Саулю Альваресу. И он выбрал тот вариант, где сможет больше заработать.

Затем я хочу сразиться либо с Теренсом Кроуфордом, либо Эрролом Спенсом. С Чарло же готов драться в категории выше. И все равно, если у него не будет титулов.

В списке находится Геннадий Головкин.

Я очень зол даже на Альвареса. Он забрал то, чего я хотел - бой с Чарло. И отныне он тоже в моем списке. Теперь я Джон Уик. Зовите меня так. Буду убирать звезд",- озвучил Цзю.

Отметим, что Тим является одним из сыновей легендарного боксера Кости Цзю.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029409-teper-ya-dzhon-uik-syn-kosti-tszyu-hochet-srazitsya-s-gennadiem-golovkinym/

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