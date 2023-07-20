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Боксер Мейирим Нурсултанов вошел в топ-3 рейтинга WBO

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Казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов
Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Международная боксерская федерация (IBF) свой мировой рейтинг во всех весовых категориях. Изменения коснулись нескольких казахстанских боксеров, передает NUR.KZ.

Так, в среднем весе Мейирим Нурсултанов вошел в топ-3. Ранее он занимал четвертую строчку. Теперь же казахстанский боксер закрепился на третьей позиции.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий покинул список 15-ти лучших боксеров. Ему не удалось удержать за собой 13-е место.

Добавим, что ранее Кособуцкий упал и в рейтинге WBC. Он сменил восьмое место на девятое.

В августе Жан проведет бой против опасного нигерийца Эве Аджагбы. Бой состоится 26 числа. Поединок будет рассчитан на десять раундов. Он пройдет в Талсе (штат Оклахома, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029406-bokser-meyirim-nursultanov-voshel-v-top-3-reytinga-wbo/

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