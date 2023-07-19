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Али Ахмедов опустился в рейтинге WBC

Опубликовано:

Али Ахмедов
Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление мирового рейтинга. По его итогам, казахстанский профи-боксер Али Ахмедов потерял одну позицию, передает NUR.KZ.

Боксер на профи-ринге выступает во втором среднем весе. Ранее он занимал шестую строчку. Теперь же казахстанец переместился на седьмую позицию.

Также упал в рейтинге и Жан Кособуцкий. В супертяжелой весовой категории казахстанский боксер сменил восьмое место на девятое.

Отметим, что в августе Кособуцкий проведет бой против опасного нигерийца Эве Аджагбы. Бой состоится 26 числа. Поединок будет рассчитан на десять раундов. Он пройдет в Талсе (штат Оклахома, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2029300-ali-ahmedov-opustilsya-v-reytinge-wbc/

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