Александр Усик оценил шансы Нганну побить Фьюри

Александр Усик. Фото: Julian Finney / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик оценил шансы камерунской звезды MMA Фрэнсиса Нганну в бою против британца Тайсона Фьюри, сообщает IFLTV.

Также он ответил на вопрос о том, нужно ли лишить Фьюри титула чемпиона мира по версии WBC.

"Думаю, что для Фьюри бой с Нганну - это легкие деньги. И я не думаю, что Тайсона нужно лишить чемпионского пояса WBC. И пусть лучше Нганну его побьет. Считаю ли я, что он сможет это сделать? Нет, конечно.

Но я не могу требовать, чтобы его лишили титула. Он в первую очередь мой коллега по рингу. Пусть этим вопросом занимает комиссия. Мне нет до этого дела. Я хочу бой с ним",- озвучил Усик.

Напомним, Нганну и Фьюри встретятся на ринге 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой пройдет по правилам бокса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028736-aleksandr-usik-otsenil-shansy-ngannu-pobit-fyuri/