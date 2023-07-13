Флойд Мейвезер назвал самого недооцененного боксера современности

Флойд Мейвезер. Фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Легендарный и непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший озвучил имя бойца, которого считает самым недооцененным в данное время, передает NUR.KZ со ссылкой на BoxingLife.

"На сегодняшний день есть немало молодых бойцов, которые на подходе к вершинам бокса. Только вот почему-то мы о них ничего не говорим. И первым делом я назову Джарона Энниса.

Я хочу обратиться к другим боксерам: "Парни, не упустите шанс. Эннис очень крутой". Чувствую, что он не получает должное внимание и уважение. И мы обсуждаем других боксеров из его веса, но его обделяем вниманием. Считаю, что он станет проблемой для многих",- озвучил Мейвезер.

Добавим, что Эннис является обладателем "временного" титула чемпиона по версии IBF в полусреднем весе. На профи-ринге он одержал 31 победу. 28 из них являются досрочными. При этом боксер пока еще не проигрывал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028567-floyd-meyvezer-nazval-samogo-nedootsenennogo-boksera-sovremennosti/