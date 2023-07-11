Султан Заурбек встретится с непобежденным испанцем на вечере бокса в Шотландии

Султан Заурбек. Фото: instagram.com/mtkglobal/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Султан Заурбек (14-0, 10КО) проведет бой с небитым испанцем Джоном Картером (15-0-1, 7KO), передает Boxrec.com.

Поединок состоится 21 июля в Эдинбурге (Шотландия). Бой пройдет в рамках второго полулегкого веса (до 58 кг) и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что Султан Заурбек на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 14 побед, из них десять он завершил досрочно.

Его соперник Джон Картер также ни разу не проигрывал в профессионалах: 15 побед (7 нокаутом) и одна ничья.

Предыдущий свой поединок 27-летний казахстанец провел в марте этого года в Болтоне (Англия), победив техническим нокаутом аргентинца Факундо Арсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2028223-sultan-zaurbek-vstretitsya-s-nepobezhdennym-ispantsem-na-vechere-boksa-v-shotlandii/