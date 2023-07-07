Экс-соперник Головкина Брук сделал прогноз на супербой Кроуфорд - Спенс

Эррол Спенс-младший. Фото: instagram.com/errolspencejr/

Экс-чемпион мира из Великобритании Келл Брук оценил предстоящий супербой между американцами Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Это будет не просто бой, а битва за первый номер. Я бы поставил этих парней на лидирующую позицию в рейтинге лучших. Спенс - очень большой для полусреднего веса, к тому же левша. Он огромный и сильный. Он является очень умным бойцом.

Теренс Кроуфорд умеет здорово боксировать. Он снайпер и очень хороший финишер. Ему понадобится каждый нюанс в этом бою. Это настоящее испытание. У таких парней, как Эррол, Кроуфорд, Шон Портер и Головкин, с которыми я бился, вокруг невероятная аура. У них есть Х-фактор. И небольшая разница решит исход. Все сводится к тому, что победу одержит тот, кто лучше подготовится.

Будет и бокс, и драка. Спенс предлагает расчетливый прессинг. Он хорош в ударах по корпусу. Он больше и умеет этим пользоваться. Кроуфорду придется постоянно быть начеку. Он должен использовать всю ширину ринга. А удары выбрасывать вовремя и наверняка. Его задача - заставлять Спенса работать тогда, когда тому работать не на руку.

Я думаю, что Теренс - очень острый и резкий панчер, а у Эррола более сокрушительная и мощная сила. Это разница, которую я вижу. Мы говорим о двух звездных бойцах. Они на одном уровне. Обоим понадобится выложиться на полную, чтобы одержать победу",- сказал Брук.

Добавим, что Брук в 2016 году встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным. Он уступил досрочно.

Бой между Спенсом и Кроуфордом состоится 29 июля в Лас-Вегасе, США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027849-eks-sopernik-golovkina-bruk-sdelal-prognoz-na-superboy-krouford-spens/