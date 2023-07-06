Жанибек Алимханулы: В этом году у меня будет два титула

Жанибек Алимханулы. Фото: Getty Images/ Jayne Kamin-Oncea / Stringer

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,5 кг) непобежденный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (14-0, 9КО) сделал громкое заявление, передает NUR.KZ.

На своей официальной странице в Twitter Жанибек сообщил, что в этом году собирается завоевать еще один чемпионский пояс.

"Надеюсь, в этом году у меня будет два титула, Иншалла!", - написал Алимханулы.

Напомним, что ранее Жанибек Алимханулы бросил вызов новоиспеченному чемпиону IBF в среднем весе Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7КО) из Германии.

Последний свой поединок 30-летний казахстанский боксер провел в мае этого года в Стоктоне (США), победив нокаутом канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26КО).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027798-zhanibek-alimhanuly-v-etom-godu-u-menya-budet-dva-titula/