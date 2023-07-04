Казахстанский боксер выступит в Дубае после длительного перерыва

Турсынбай Кулахмет с командой. Фото: MTK Global

Чемпион Азии (2019) и бронзовый призер чемпионата мира-2019 казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вернется на профи-ринг после длительного перерыва, передает Boxrec.com.

Так, 29-летний казахстанский боксер выступит 22 июля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). Бой будет восьмираундовым. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что Турсынбай Кулахмет не выходил на ринг с октября 2021 года после сенсационного поражения нокаутом от доминиканца Хуана Карлоса Абреу.

То поражение стало первым для Турсынбая в профессионалах при четырех победах. С тех пор казахстанец не выступал.

В любительском боксе Кулахмет становился чемпионом Азии (2019) и бронзовым призером чемпионата мира (2019).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027477-kazahstanskiy-bokser-vystupit-v-dubae-posle-dlitelnogo-pereryva/