Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский боксер выступит в Дубае после длительного перерыва

Опубликовано:

Боксер
Турсынбай Кулахмет с командой. Фото: MTK Global

Чемпион Азии (2019) и бронзовый призер чемпионата мира-2019 казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет вернется на профи-ринг после длительного перерыва, передает Boxrec.com.

Так, 29-летний казахстанский боксер выступит 22 июля на вечере бокса в Дубае (ОАЭ). Бой будет восьмираундовым. Имя соперника пока неизвестно.

Отметим, что Турсынбай Кулахмет не выходил на ринг с октября 2021 года после сенсационного поражения нокаутом от доминиканца Хуана Карлоса Абреу.

То поражение стало первым для Турсынбая в профессионалах при четырех победах. С тех пор казахстанец не выступал.

В любительском боксе Кулахмет становился чемпионом Азии (2019) и бронзовым призером чемпионата мира (2019).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2027477-kazahstanskiy-bokser-vystupit-v-dubae-posle-dlitelnogo-pereryva/

Автор: Кайсар Окасов
Казахстанский боксер выступит в Дубае после длительного перерыва

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.