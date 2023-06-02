"Хочу испытать себя": Джон Райдер бросил вызов Геннадию Головкину

Сауль Альварес и Джон Райдер. Фото: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images

Британский боксер Джон Райдер (32-6, 18 КО) заявил о намерении провести поединок против экс-чемпион мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), пишет Boxingscene.com.

По словам Джона, он является большим поклонником Головкина и ему интересно испытать себя в бою с ним.

"Я был большим поклонником Геннадия на протяжении последних десяти лет. Но отложим эту в сторону. Наш поединок с ним станет большим событием. Я хочу драться с лучшими. Определенно, я бы хотел испытать себя в бою с Головкиным", - заявил Райдер.

Напомним, что в последнем бою Джон Райдер уступил мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей. Интересно, что Геннадий Головкин также свое последнее поражение потерпел от "Канело".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2023220-hochu-ispytat-sebya-dzhon-rayder-brosil-vyzov-gennadiyu-golovkinu/