Олимпийский чемпион по боксу Василий Жиров включен в Зал славы боевых искусств США (фото, видео)

Василий Жиров. Фото: BoxingNews

Именитый казахстанский боксер, победитель Олимпийских игр-1996 в Атланте Василий Жиров включен в Зал славы боевых искусств США. Об этом спортсмен объявил на своей странице в Instagram.

Торжественная церемония состоялась в Лог-Бич (Калифорния, США).

Василий Жиров является одним из самых успешных боксеров Казахстана. В 1996 году он выиграл Олимпиаду в Атланте (США). Дважды он становился бронзовым призером чемпионата мира. Был третьим на Азиаде, а также побеждал на континентальном первенстве (еще один раз брал "бронзу"). Всего на любительском ринге он провел 217 боев. В 207 из них он одержал победу.

"Балхашский тигр" перешел в профи-бокс в 1997 году. В общей сложности провел 42 поединка. В 38 боях добился победы (32 нокаутом), потерпел три поражения и один бой завершил вничью.

Был чемпионом мира по версии IBF, интернациональным чемпионом по версии WBС, континентальным чемпионом Америки по версии WBС.

Завершил карьеру в 2009 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2021892-olimpiyskiy-chempion-po-boksu-vasiliy-zhirov-vklyuchen-v-zal-slavy-boevyh-iskusstv-ssha-foto-video/