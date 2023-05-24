Международная ассоциация бокса отстранила семь национальных федераций

Совет директоров IBA. Фото: iba.sport

Международная ассоциация бокса (IBA) официально заявила об отстранении семи национальных федераций из-за различных нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на iba.sport.

В сообщении указывается, что четыре из них подверглись наказанию в связи с нарушениями и обвинениями, основанными на Конституции IBA и политике членства. В частности, речь идет о федерациях Новой Зеландии, Нидерландов, Швеции и Германии.

Чешский спортивный орган отстранен от работы из-за допуска к турниру боксеров из США (ранее федерации данной страны вышла из IBA). Либерия и Экваториальная Гвинея не предоставили ежегодный отчет - их федерации также отстранены.

Согласно сообщению, работа федераций возобновится в том случае, если будет выполнен ряд условий. Положения указаны на официальном сайте IBA.

При этом отмечается, что боксеры данных стран могут выступать на турнирах IBA. Однако регистрация будет производиться через спортивный отдел IBA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2021881-mezhdunarodnaya-assotsiatsiya-boksa-otstranila-sem-natsionalnyh-federatsiy/