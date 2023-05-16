Дмитрий Пирог о срыве боя с Головкиным: У меня была травма позвоночника

Дмитрий Пирог. Фото: MARK RALSTON/AFP via Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе россиянин Дмитрий Пирог вспомнил сорвавшийся поединок с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, сообщает Youtube-канал Ушатайка.

По словам 42-летнего российского боксера, бой с Головкиным не состоялся из-за травмы спины.

"Я не подписал контракт на бой. У меня была травма позвоночника. Эта старая травма, она проявила себя еще в 15 лет. Я вернулся с первенства страны, и потом мне день за днем было тяжело подниматься с кровати. Даже в школу идти было тяжело - скрутило сильно.

Не знаю, что за срыв, но в итоге меня привезли к костоправу в Краснодаре, и он меня восстановил. Потом я аккуратненько работал, думал, что у меня все нормально, ничего нет.

А потом с большими нагрузками, когда бил кувалду, сорвал, и повторилась та же история, что и в 15 лет. А потом подготовка - просто срывы", - заявил Пирог на подкасте Григория Дрозда.

Напомним, что поединок Геннадий Головкин - Дмитрий Пирог должен был состояться в 2012 году в США, но из-за травмы российского боксера поединок был отменен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020845-dmitriy-pirog-o-sryve-boya-s-golovkinym-u-menya-byla-travma-pozvonochnika/