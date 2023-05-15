Геннадий Головкин поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на ЧМ-2023 по боксу

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин поздравил казахстанских боксеров с успешным выступлением на чемпионате мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

Также 41-летний боксер пожелал удачи сборной Казахстана в подготовке к Олимпийским играм.

"Поздравляю сборную Казахстана с отличным результатом на чемпионате мира по боксу в Ташкенте! Отличная работа всей федерации во главе с Кенесом Ракишевым.

Instagram stories Геннадия Головкина. Скриншот: instagram.com/gggboxing/

Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа! Удачи в подготовке к Олимпийским играм", - написал Головкин в Instagram stories.

Instagram stories Геннадия Головкина. Скриншот: instagram.com/gggboxing/

Напомним, что Казахстан занял второе место в общем медальном зачете ЧМ-2023 по боксу. Наши боксеры завоевали четыре золота (Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай) и одно серебро (Дулат Бекбауов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020541-gennadiy-golovkin-pozdravil-sbornuyu-kazahstana-s-uspeshnym-vystupleniem-na-chm-2023-po-boksu/