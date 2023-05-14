Токаев поздравил казахстанцев-чемпионов мира по боксу

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских боксеров с победами на чемпионате мира. Поздравления появились в официальном Twitter-аккаунте президента.

"С интересом посмотрел финальные поединки на чемпионате мира по боксу. От всей души поздравляю Санжара Ташкенбая, Махмуда Сабырхана, Асланбека Шымбергенова, Нурбека Оралбая, показавших бокс высшего уровня, проявивших волю к победе и подлинный патриотизм. Четверо чемпионов мира – казахи!" – написал Токаев.

Напомним, в эти дни в столице Узбекистана - Ташкенте - проходит чемпионат мира по боксу. Казахстанские спортсмены уже завоевали три золотых и одну серебряную медали.

Так, первое "золото" Казахстану принес Санжар Ташкенбай - 13 мая он встретился на ринге с боксером из Грузии Сахилом Алахвердови и одержал победу.

Еще один представитель сборной Казахстана по боксу Махмуд Сабырхан одолел узбекистанского боксера Ойбека Джураева и завоевал первое место сегодня, 14 мая.

Третьим чемпионом из Казахстана стал Асланбек Шымбергенов - сегодня он сразился на ринге с узбекистанцем Саиджамшидом Джафаровым и одержал победу.

Еще один казахстанец - Дулат Бекбауов - вчера, 13 мая, стал серебряным призером чемпионата. В финале он уступил боксеру из Узбекистана Асадхуже Муйдихужаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020488-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-chempionov-mira-po-boksu/