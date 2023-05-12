Казахстан на ЧМ-2023 по боксу: Нурбек Оралбай стал пятым финалистом

Нурбек Оралбай. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Боксер-любитель Нурбек Оралбай (до 80 кг) стал пятым казахстанцем, кому удалось пробиться в финал чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В 1/2 финала он бился с россиянином Имамом Хатаевым. Бой прошел в обоюдных атаках. При этом преимуществом владел казахстанский боксер.

Оралбаю удалось сохранить высокий темп и не дать сопернику реализовать гейм-план. В итоге судьи отдали победу Нурбеку (раздельное решение).

Ранее в эту стадию пробились Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Дулат Бекбауов (до 67 кг) и Асланбек Шымбергенов (до 71 кг).

Таким образом, все пять казахстанцев, выступивших в полуфинале, пробились в финальный раунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020353-kazahstan-na-chm-2023-po-boksu-nurbek-oralbay-stal-pyatym-finalistom/