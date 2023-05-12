Дулат Бекбауов вышел в финал чемпионата мира-2023 по боксу

Дулат Бекбауов. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Выступающий в весовой категории до 67 кг казахстанский боксер-любитель Дулат Бекбауов пробился в финал чемпионата мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В полуфинале Дулат встретился с представителем Грузии Лашой Гурили. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Бекбауова единогласным решением судей (5-0).

В финале казахстанский боксер встретится с победителем пары Асадхужа Муйдинхужаев (Узбекистан) - Мишельт Баттумур (Монголия).

Ранее в финал мирового первенства в Ташкенте пробились Санжар Ташкенбай (до 48 кг) и Махмуд Сабырхан (до 54 кг).

Также сегодня в вечерней сессии ЧМ-2023 выступят казахстанцы Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Нурбек Оралбай (до 80 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020312-dulat-bekbauov-vyshel-v-final-chempionata-mira-2023-po-boksu/