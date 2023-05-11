Определились соперники казахстанских боксеров по полуфиналу чемпионата мира-2023

Санжар Ташкенбай. Фото: пресс-служба дирекции развития спорта Республики Казахстан

Казахстанские боксеры Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Дулат Бекбауов, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай узнали имена своих соперников по полуфиналу ЧМ-2023 в Ташкенте, передает NUR.KZ.

Так, в полуфинале весовой категории до 48 кг Санжар Ташкенбай встретится с представителем России Эдмондом Худояном.

В весе до 54 кг Махмуд Сабырхан сразится с кубинцем Йосвани Вейтией. Соперником Дулата Бекбауова (до 67 кг) станет грузин Лаша Гурули.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) выявит сильнейшего в бою с Нишантом Девом из Индии.

В полутяжелом весе Нурбек Оралбай (до 80 кг) проведет поединок с россиянином Имамом Хатаевым.

Напомним, что полуфинальные поединки чемпионата мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) запланированы на 12 мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2020070-opredelilis-soperniki-kazahstanskih-bokserov-po-polufinalu-chempionata-mira-2023/