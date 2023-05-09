Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай вышли в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Сегодня, 9 мая, на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) состоялись поединки в рамках дневной сессии с участием боксеров сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

На ринг вышли два представителя казахстанской команды.

Капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма) не испытал проблем в бою против Мирослава Капулер-Ищенко. Встреча прошла с явным преимуществом казахстанца. В третьем раунде он отправил соперника в нокдаун. В итоге судьи вынесли вердикт в пользу казахстанца.

Также успеха добился и Нурбек Оралбай (до 80 килограммов). Он успешно выступил против Каана Айкутсуна. Оралбай выиграл бой с преимуществом.

Таким образом, и Шымбергенов, и Оралбай вышли в 1/4 финала ЧМ. В вечерней сессии на ринг выйдут Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) и Нурканат Райыс (до 75 килограммов).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019849-aslanbek-shymbergenov-i-nurbek-oralbay-vyshli-v-14-finala-chempionata-mira-po-boksu/