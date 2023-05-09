ЧМ по боксу: 9 мая на ринг выйдут пять казахстанцев

Асланбек Шымбергенов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Ташкенте (Узбекистан) продолжается чемпионат мира по боксу. В очередной соревновательный день на ринг выйдут пять представителей сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

В дневной сессии (начало в 15:00 по времени Астаны) за выход в следующий раунд будут биться Айбек Оралбай (до 80 килограммов) и Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма).

В вечерней сессии (начало в 19:00) на ринг выйдут Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов) и Нурканат Райыс (до 75 килограммов).

В прямом эфире бои покажет телеканалы Qazaqstan (дневная сессия) и Qazsport (вечерняя сессия).

Отметим, что пять боксеров казахстанской сборной завершили свое выступление на ЧМ. Турнир покинули Сакен Бибосынов (до 51 кг), Талгат Сырымбетов (до 60 кг), Санатали Тольтаев (до 63,5 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019826-chm-po-boksu-9-maya-na-ring-vyydut-pyat-kazahstantsev/