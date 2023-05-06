Два казахстанца с победы стартовали на чемпионате мира по боксу в Ташкенте

Асланбек Шымбергенов. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по боксу продолжает свое выступление на чемпионате мира в Ташкенте (Узбекистан). Сегодня, 6 мая, на ринг вышли два казахстанца, передает NUR.KZ.

С побед на ЧМ стартовал капитан сборной Асланбек Шымбергенов (до 71 килограмма). Он оказался сильнее Аарона Принца, который представлял в Ташкенте Тринидад и Тобаго. В следующем круге он сразится с Мирославом Капулером из Израиля.

Также победный бой провел и Дулат Бекбауов (до 67 килограммов). Казахстанский боксер выиграл у Андрея Мустеты (Румыния). Следующий его соперник определится в поединке Акаш Сангван (Индия) - Фу Минке (Китай).

Добавим, что ранее ЧМ покинули Талгат Сырымбетов, Санатали Тольтаев и Айбек Оралбай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019688-dva-kazahstantsa-s-pobedy-startovali-na-chempionate-mira-po-boksu-v-tashkente/