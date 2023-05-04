Санатали Тольтаев: Из-за травмы в первом раунде не смог показать весь свой потенциал

Санатали Тольтаев. Фото: Дирекция развития спорта

23-летний казахстанский боксер-любитель Санатали Тольтаев прокомментировал свое поражение от Ришарно Луи Колена из Маврикии на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает NUR.KZ.

Напомним, что сегодня в 1/16 финала весовой категории до 63,5 кг Санатали потерпел поражение раздельным решением судей.

"К сожалению, сегодня я уступил, но это — бокс. Без поражений не бывает побед. Прошу сильно не критиковать. Если говорить о поединке, то мне попался опытный соперник, который неоднократно участвовал на Олимпийских играх.

В первом раунде я получил травму. Поэтому не смог боксировать на всю силу, показать весь свой потенциал. Прощу прощения у всех тех, кто болел и переживал за меня", - сказал Тольтаев в интервью пресс-службе дирекции развития спорта Республики Казахстан.

Отметим, что сегодня на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан) успешно стартовал лидер сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг). В 1/16 финала он победил чемпиона России Алексея Дронова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019468-sanatali-toltaev-iz-za-travmy-v-pervom-raunde-ne-smog-pokazat-ves-svoy-potentsial/