Лидер сборной Казахстана с победы стартовал на ЧМ-2023 по боксу

Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио казахстанец Камшыбек Кункабаев стартовал с победы на чемпионате мира 2023 года в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

В 1/16 финала супертяжелой весовой категории Камшыбек встретился с чемпионом мира среди молодежи россиянином Алексеем Дроновым.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Кункабаева раздельным решением судей (4-1). Отметим, что в третьем раунде российский боксер побывал в нокдауне.

В следующем круге Камшыбек Кункабаев встретится с представителем Сирии Мохаммадом Млайесом.

Ранее свое выступление на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан) завершили казахстанцы Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Талгат Сырымбетов (до 60 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2019464-lider-sbornoy-kazahstana-s-pobedy-startoval-na-chm-2023-po-boksu/