Жанибек Алимханулы пожелал удачи казахстанским боксерам на ЧМ в Ташкенте

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы пожелал удачи сборной Казахстана на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан), передает NUR.KZ.

"Удачи, братья!", - написал Жанибек на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, что чемпионат мира по боксу стартовал вчера в столице Узбекистана - Ташкенте. В первый соревновательный день казахстанские боксеры Талгат Сырымбетов (до 60 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг) прошли в следующий раунд.

На мировом первенстве 2023 года сборная Казахстана представлена во всех 13 весовых категориях. Чемпионат мира по боксу в Ташкенте продлится до 14 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018974-zhanibek-alimhanuly-pozhelal-udachi-kazahstanskim-bokseram-na-chm-v-tashkente/