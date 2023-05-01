Жанибек Алимханулы о предстоящем бое с Батлером: Осталось 14 дней до нокаута

Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе непобежденный казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал предстоящий бой против канадца Стивена Батлера, передает NUR.KZ.

На своей странице в Twitter Жанибек сообщил, что до нокаута его соперника осталось две недели.

"Иншаллах, 14 дней осталось до боя, до нокаута", — написал Алимханулы.

Напомним, что поединок между Алимханулы и Батлером состоится 13 мая в Стоктоне (штат Калифорния, США).

Отметим, что это будет вторая защита титула WBO для 30-летнего казахстанского боксера.

Всего на счету Жанибека Алимханулы 13 побед (из них восемь нокаутом) на профи-ринге. Тогда как в активе Стивена Батлера 32 победы (26 нокаутом), три поражения и одна ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2018909-zhanibek-alimhanuly-o-predstoyaschem-boe-s-batlerom-ostalos-14-dney-do-nokauta/