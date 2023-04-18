Миллионы? Обнародовано состояние Геннадия Головкина

Геннадий Головкин. Фото: Steve Marcus/Getty Images

Денежное состояние именитого казахстанского профессионального боксера Геннадия Головкина оценивается в 35 миллионов долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на caknowledge.com.

Оценка производилась на основе информации, представленной на Wikipedia, Forbes, Bloomberg.

При этом указывается, что в месяц Головкин получает в среднем 0,1 миллиона долларов. Ежегодный доход составляет 3 миллиона долларов. Все данные актуальны на 2023 год.

Также в статье представлены размеры состояния в различные годы. Так, в 2022 году оно равнялось 32 миллионам, в 2021 - 29 миллионам, а в 2020 - 26 миллионам.

Напомним, последний бой Головкин провел в сентябре прошлого года, уступив решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

В данный момент он владеет титулом чемпиона мира по версии IBO в среднем весе. При этом GGG отказался от поясов IBF и WBA Super.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017286-milliony-obnarodovano-sostoyanie-gennadiya-golovkina/