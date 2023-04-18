Али Ахмедов провел сборы с командой Казахстана по боксу

Али Ахмедов и боксеры сборной Казахстана. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/

Казахстанский профи-боксер Али Ахмедов провел учебно-тренировочные сборы вместе с мужской командой Казахстана по боксу. По завершении УТС спортсмен озвучил свои дальнейшие планы.

Соответствующее заявление Ахмедов оставил на своей странице в Instagram

"Прошел отличный тренировочный ОФП-сбор с национальной сборной Казахстана! Спасибо тренерам и всем боксерам за проделанную работу. Скоро вылетаю в США для следующего этапа подготовки", - написал Али.

Отметим, что сборная Казахстана готовилась к чемпионату мира, который состоится в Ташкенте, на базе олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области. Второй этап подготовки к мировому первенству пройдет в Туркестанской области.

Ахмедов свой последний бой провел в прошлом году, победив решением судей американца Габриэля Росадо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2017283-ali-ahmedov-provel-sbory-s-komandoy-kazahstana-po-boksu/