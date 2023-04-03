Геннадий Головкин покинул мировой рейтинг WBA

Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой мировой рейтинг. Казахстанец Геннадий Головкин не вошел в число 15 лучших боксеров среднего веса, передает NUR.KZ.

Ранее боксер отказался от титула WBA. Это произошло всего за несколько дней до торгов на право проведения боя с кубинцем Эрисланди Лара. Отказ GGG повлиял на его положение в рейтинге. Он больше не входит в топ-лист.

Во втором полулегком весе сразу два казахстанца потеряли свои прежние места. Султан Заурбек с 12 строчки переместился на 13-ю. А Бекман Сойлыбаев, который ранее был 13-м, покинул мировой рейтинг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015268-gennadiy-golovkin-pokinul-mirovoy-reyting-wba/