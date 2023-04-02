Энтони Джошуа одержал победу над Джермейном Франклином

Энтони Джошуа. Фото: James Chance/Getty Images

Британский боксер-супертяжеловес одержал победу над американцем Джермейном Франклином в главном поединке вечера бокса в Лондоне (Великобритания), передает NUR.KZ.

Джошуа проводил первый нетитульный поединок с 2015 года. При этом он вышел на ринг после двух поражений подряд от украинца Александра Усика.

Бой Энтони с Франклином был рассчитан на 12 раундов и продлился всю дистанцию. Джошуа владел преимуществом. Однако при этом он провел неубедительный поединок. От него ожидали досрочную и яркую победу.

В итоге же экс-чемпион мира провозился с соперником до самого финального гонга. Да, он владел большим преимуществом, но и оппонент имел свои эпизоды. Например, британец пропустил жесткий удар в девятом раунде. Как бы то ни было, фаворит перебивал андердога.

Судьи же вынесли справедливое решение - отдали победу Энтони со счетом 117-111, 118-111 и 117-111.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2015049-entoni-dzhoshua-oderzhal-pobedu-nad-dzhermeynom-franklinom/