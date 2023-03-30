Призерка ЧМ по боксу Алуа Балкибекова показала снимки в национальном костюме

Алуа Балкибекова. Фото: instagram.com/balkibekovaas/

Бронзовый призер чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин в Индии Алуа Балкибекова на своей странице в соцсетях опубликовала снимки в национальном костюме, передает NUR.KZ.

Прилетевшая в Алматы из Нью-Дели Алуа первым делом решила посетить Медеу.

"Одно из наших семи сокровищ - беркут. Моя сестра - моя поддержка. Прилетев из Индии меня не отпускала мысль о посещении Медеу", - подписала пост в Instagram Балкибекова.

Напомним, что на прошедшем чемпионате мира-2023 по боксу среди женщин в Индии Алуа Балкибекова заняла третье место в весовой категории до 48 кг.

Отметим, что до этого Алуа Балкибекова дважды становилась чемпионкой Азии (2021, 2022) и один раз брала серебро чемпионата мира (2022).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014769-prizerka-chm-po-boksu-alua-balkibekova-pokazala-snimki-v-natsionalnom-kostyume/