Карина Ибрагимова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по боксу

Карина Ибрагимова. Фото: kfb.kz

Казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова стала серебряным призером проходящего в Нью-Дели (Индия) чемпионата мира-2023 по боксу среди женщин, передает NUR.KZ.

В решающем бою весовой категории до 57 кг Карина уступила Ирме Тесте. Бой продлился всю дистанцию и завершилась победой итальянки единогласным решением судей (0:5).

Для Ибрагимовой это наивысшая награда в ее карьере. Ранее она дважды брала бронзу мирового первенства (2018, 2022).

Отметим, что Карина Ибрагимова выступает в олимпийском весе.

Сегодня также в финале ЧМ выступит казахстанка Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг). Ее соперницей станет Марди Хадиша из Марокко.

Ранее наши боксерши завоевали четыре бронзовые награды: Алуа Балкибекова (до 48 кг), Надежда Рябец (до 66 кг), Валентина Хальзова (до 75 кг) и Фариза Шолтай (до 81 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2014070-karina-ibragimova-zavoevala-serebryanuyu-medal-chempionata-mira-po-boksu/