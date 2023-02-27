"Может быть перелом": Мейвезер получил травму во время выставочного боя

Флойд Мейвезер. Фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Легендарный и непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший заявил о полученной травме во время выставочного поединка против британца Аарона Чалмерса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

46-летний Мейвезер признался, что повредил левую руку.

"На самом деле, я сильно повредил свою руку. Это случилось во время нанесения хука. Может быть у меня даже перелом. Но мы сильно не беспокоимся. Я все еще могу использовать свою левую руку",- озвучил боксер.

Добавим, что Мейвезер и Чалмерс провели на лондонском ринге восемь раундов. Американец доминировал и владел большим преимуществом. Тем не менее, победитель не был объявлен из-за выставочного статуса поединка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011044-mozhet-byt-perelom-meyvezer-poluchil-travmu-vo-vremya-vystavochnogo-boya/