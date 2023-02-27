Виктор Коточигов победил узбекского боксера в Ташкенте

Виктор Коточигов. Фото: instagram.com/viktor.boxerkz/

Выступающий в первом полусреднем весе казахстанский боксер-профессионал Виктор Коточигов провел поединок против узбекистанца Сардора Музаффарова, передает NUR.KZ.

Запланированный на шесть раундов бой продлился всю дистанцию и завершился победой казахстанского боксера. Тем самым Виктор одержал 14-ю победу (из них 5 нокаутом) на профи-ринге при двух поражениях.

Для Сардора Музаффарова это поражение стало седьмым в карьере при четырех победах.

Напомним, что предыдущий свой поединок Коточигов провел в декабре прошлого года в Дубае (ОАЭ), победив решением судей представителя Танзании Исака Муси (6-3-1, 4КО).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011036-viktor-kotochigov-pobedil-uzbekskogo-boksera-v-tashkente/