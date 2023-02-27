Казахстан на Кубке Странджа по боксу завоевал две медали

Нурканат Райыс. Фото: afb.kz

В Софии (Болгария) завершился крупный международный боксерский турнир Кубок Странджа-2023. В активе сборной Казахстана две завоеванные награды, передает NUR.KZ.

Отметиться первым местом нашим боксерам не удалось. Оразбек Асылкулов в весовой категории до 57 килограммов дошел до финала, однако выиграть его не смог - серебряная медаль.

Также в активе сборной Казахстана бронзовая медаль. Ее автором стал Нурканат Райыс, занявший третье место в весовой категории до 75 килограммов.

Всего на турнире выступили 12 казахстанцев.

Напомним, что Камшыбек Кункабаев на Кубке Странджа должен был выступить в 1/4 финала против олимпийского чемпиона Баходира Джалолова (Узбекистан). Однако он снялся с турнира из-за травмы руки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2011023-kazahstan-na-kubke-strandzha-po-boksu-zavoeval-dve-medali/