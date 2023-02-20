Определился состав сборной Казахстана по боксу на участие в Кубке Странджа-2023

Тренерский штаб сборной Казахстана по боксу определился с составом на участие в Кубке Странджа-2023, который пройдет в Софии (Болгария), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.
Страну на крупном международном турнире представят 12 боксеров.
До 48 кг: Ернур Кайрат
До 51 кг: Кенже Муратулы
До 54 кг: Бекзат Алдамжаров
До 57 кг: Оразбек Асылкулов
До 60 кг: Ерасыл Танкай
До 63,5 кг: Ертуган Зейнуллинов
До 67 кг: Темирхан Тезек
До 75 кг: Нурканат Райыс
До 80 кг: Бекзад Нурдаулетов
До 86 кг: Бекзат Танатаров
До 92 кг: Абзал Куттыбеков
Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев
Добавим, что Кубок стартует сегодня, 20 февраля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2010118-opredelilsya-sostav-sbornoy-kazahstana-po-boksu-na-uchastie-v-kubke-strandzha-2023/