Боксер Николай Шваб защиту титула WBA Fedecaribe проведет в Доминикане

Николай Шваб. Фото: instagram.com/shvabnikolay

Выступающий в легком весе непобежденный казахстанский боксер-профессионал Николай Шваб (10-0, 6КО) узнал имя следующего соперника и дату поединка, передает Boxrec.com.

Оппонентом казахстанского боксера станет колумбиец Хелбер Рохас (18-7-2, 15КО). Бой пройдет 10 февраля в доминиканском городе Сосуа.

Поединок состоится в рамках легкого дивизиона и будет рассчитан на десять раундов. На кону будет стоять титул WBA Fedecaribe, которым владеет Николай Шваб.

Отметим, что 28-летний казахстанский боксер на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе десять побед, из них шесть он завершил досрочно.

Свой предыдущий поединок Николай Шваб провел в ноябре прошлого года в Штатах, победив нокаутом во втором раунде американца Габриэля Смита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2008454-bokser-nikolay-shvab-zaschitu-titula-wba-fedecaribe-provedet-v-dominikane/