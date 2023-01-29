Артур Бетербиев: Если я бы мог снова подраться с Ярдом, сделал бы это лучше

Артур Бетербиев. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBO, IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев оценил прошедший поединок против британца Энтони Ярда, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Каждый бой особенный, разный. Подготовка всегда индивидуальная, так как все боксеры отличаются друг от друга.

Не могу сказать, что дрался очень плохо. Но если бы я мог сделать это снова, я бы сделал это лучше. Тем не менее, я чувствую себя хорошо. Честно говоря, я готовился ко всем его ударам. И я смог вернуться в игру.

На таком уровне каждый может сильно бить. И Энтони тоже. Но он молод. Я стал профессионалом, когда мне было 28. У него есть время. И я надеюсь, что в будущем у него все будет хорошо",- сказал Бетербиев.

Напомним, Артур Бетербиев одержал досрочную победу над Энтони Ярдом в рамках вечера бокса в Великобритании, тем защитив свои титулы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2007201-artur-beterbiev-esli-ya-by-mog-snova-podratsya-s-yardom-sdelal-by-eto-luchshe/