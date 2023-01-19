Экс-чемпион мира Карл Фроч: Лучшие годы Головкина позади, Юбенк может его победить

Карл Фроч. Фото: Jonathan Brady/AFP via Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе британец Карл Фроч прокомментировал возможный поединок своего соотечественника Криса Юбенка-младшего против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports.

По словам Карла, если Крис Юбенк-младший выиграет у Лиама Смита, то он сможет претендовать на бой с Геннадием Головкиным.

"Если Юбенк-младший выиграет у Лиама Смита, то он может рассчитывать на титульный бой.

Головкину сейчас за сорок, а я знаю, какого это. Ты становишься медленным, теряешь скорость. Лучшие годы позади. Так что да, Юбенк может победить его.

Люди говорят: "Это смешно, он не сможет его победить". Но Головкин уже не тот, что в 35 лет. У него можно выиграть, и мы это видели. Несмотря на это он остается опасным соперником с большим опытом.

Но не вижу причин, почему бой Юбенка с Головкиным может не состояться. Но если Крис в свои 33 года проиграет, то ему стоит задуматься. Сейчас или никогда", - заявил Фроч.

Напомним, что поединок между Крисом Юбенком-младшим и Лиамом Смитом состоится 21 января в Манчестере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2005945-eks-chempion-mira-karl-froch-luchshie-gody-golovkina-pozadi-yubenk-mozhet-ego-pobedit/