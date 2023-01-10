СМИ: боксер Энтони Джошуа вернется на ринг 1 апреля

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет 1 апреля в Лондоне, сообщает NUR.KZ со ссылкой на инсайдера Майкла Бенсона.

По информации источника, Энтони вернется на ринг 1 апреля. Также Джошуа определился с новым тренером, и готовится к возвращению он будет в США.

Напомним, что Энтони Джошуа не выступал с августа 2022 года, когда в Джидде (Саудовская Аравия) уступил в реванше украинцу Александру Усику.

Всего в активе 33-летнего британского боксера 24 победы (из них 22 досрочно) в профессионалах при трех поражениях.

Ранее Энтони Джошуа владел чемпионскими поясами WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004858-smi-bokser-entoni-dzhoshua-vernetsya-na-ring-1-aprelya/