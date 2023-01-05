"Я для него самый денежный бой": австралийский боксер бросил вызов Головкину

Майкл Зерафа. Фото: Mark Evans/Getty Images

Выступающий в среднем весе австралийский боксер-профессионал Майкл Зерафа заявил о намерении провести бой против казахстанца Геннадия Головкина, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Fox Sports Australia.

По словам 30-летнего боксера, он входит в список потенциальных соперников Головкина на следующий бой.

"Я хочу драться с Головкиным. Знаю, что он считает, что это самый легкий поединок для него. И это нормально. Сейчас у него есть три варианта: я, Лара и Фалькао. Среди них больше всего денег он заработает в бою со мной.

Я знаю, что мое имя есть в списке потенциальных соперников Головкина. После последнего поединка он сказал, что хотел бы выступить в Австралии. И во мне он видит самого легкого оппонента. Но я готов с ним биться. Сейчас я в самом расцвете сил", - заявил Зерафа.

Напомним, что на счету австралийского боксера 31 победа (из них 19 нокаутом) в профессионалах при четырех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004298-ya-dlya-nego-samyy-denezhnyy-boy-avstraliyskiy-bokser-brosil-vyzov-golovkinu/