Легендарный Рой Джонс назвал лучших действующих боксеров

Теренс Кроуфорд. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Легенда мирового бокса, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший озвучил имена лучших действующих боксеров, передает NUR.KZ со ссылкой на IDBoxing.

При этом Джонсу предложили назвать одного лучшего боксера в данный момент. Однако Рой испытал трудности во время выбора.

"Одного я точно не смогу назвать. Но, пожалуй, выбирать необходимо между двумя: Теренсом Кроуфордом и Тайсоном Фьюри",- озвучил Джонс.

Напомним, что оба боксера входят в список лучших боксеров независимо от весовой категории. Фьюри владеет титулом WBC в супертяжелом весе. У Кроуфорда на руках пояс WBO в полусреднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2003806-legendarnyy-roy-dzhons-nazval-luchshih-deystvuyuschih-bokserov/