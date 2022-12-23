Андраде: Алимханулы не стоит того, чтобы носить в зал мою сумку

Деметриус Андраде. Фото: Getty Images/ Billie Weiss / Stringer

Американский профессиональный боксер Деметриус Андраде рассказал, почему он не стал драться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bad Left Hook.

Напомним, Андраде должен был провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии WBO против Алимханулы. Однако он принял решение оставить пояс и подняться на весовую категорию выше.

"Я знаю себе цену. И при этом понимаю, против каких боксеров меня пытаются выставить. Но эти варианты не представляют для меня никакого финансового интереса. Мы с Головкиным одного поколения, одной эпохи. И бой с ним - это то, к чему должны все подводить, а не к Жанибеку, пытаясь создать впечатление, что он чего-то стоит. Алимханулы даже не стоит того, чтобы носить в зал мою сумку. Я хочу сказать, что не трачу время впустую. Я должен получать должное вознаграждение",- озвучил Андраде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002833-andrade-alimhanuly-ne-stoit-togo-chtoby-nosit-v-zal-moyu-sumku/