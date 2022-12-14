Тайсон Фьюри: Усик не выдержит столько ударов, сколько Чисора

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри оценил возможный поединок против Александра Усика. По его словам, украинский боксер не представляет опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на iFL TV.

"Я не думаю, что бой с Усиком будет тяжелым. Вообще так не считаю. Более того, он и близкой не такой сложный оппонент, как Чисора. Он не выдержит удары, которые принимал Дерек. У меня он не выиграет. И сейчас нет человека, который мог бы меня побить. И я докажу это против любого боксера. Без проблем. Я доказывал это снова и снова. В сейчас совершенно один в дивизионе",- сказал Фьюри.

Добавим, что Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе. В своем последнем бою он нокаутировал Дерека Чисору в десятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001624-tayson-fyuri-usik-ne-vyderzhit-stolko-udarov-skolko-chisora/