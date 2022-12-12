Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП (видео)

Эррол Спенс-младший. Фото: instagram.com/errolspencejr/

Непобежденный чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс (28-0, 22 КО) попал в аварию, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram-аккаунт боксера.

Американский боксер угодил в серьезную аварию, которая произошла 10 ноября в Далласе (США). По словам Спенса, в его автомобиль на большой скорости влетела машина, за рулем которой сидел 14-летний подросток.

После ДТП Эррол вышел в прямой эфир в Instagram, где рассказал о произошедшем. Американский боксер получил травму ноги.

Сообщается, что виновник ДТП угнал машину у родителей.

Отметим, что это уже вторая серьезная авария с участием Эррола Спенса. Осенью 2019 года американский боксер не справился с управлением и разбил свой автомобиль, из-за чего оказался в реанимации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001232-chempion-mira-po-boksu-popal-v-sereznoe-dtp-video/