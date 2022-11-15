Сауль Альварес будет добиваться реванша с Дмитрием Биволом

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес заявил о намерении провести матч-реванш с россиянином Дмитрием Биволом, сообщает NUR.KZ. со ссылкой на BoxingNews24.com.

По словам "Канело", он планирует вернуться на ринг в мае следующего года.

"Думаю, я буду готов к маю. Определенно, я хочу провести матч-реванш с Биволом. Первый наш поединок получился конкурентным, к тому же у меня были проблемы с плечом. Так что мы будем искать возможность для мести. Я проиграл, пытаясь войти в историю в другом дивизионе. Бивол - номер один в полутяжелом весе", - заявил Альварес.

Напомним, что в первом бою в мае текущего года Дмитрий Бивол одержал победу над "Канело" единогласным решением судей. Тем самым российский боксер защитил титул WBA в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997209-saul-alvares-budet-dobivatsya-revansha-s-dmitriem-bivolom/