Бадди Макгирт: Алимханулы и Головкин из одной страны, но даже не спарринговались вместе

Бадди Макгирт и Жанибек Алимханулы. Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly/

Тренер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы Бадди Макгирт рассказал о возможных соперниках своего подопечного, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.

По словам американского специалиста, 29-летний казахстанский боксер вернется на ринг в феврале или марте следующего года.

"Чарло или Головкин? Я считаю, что Алимханулы лучший в среднем весе. Жанибек и Геннадий из Казахстана, но они даже не спарринговались вместе. Я не знаю, что будет дальше.

Через неделю мы поговорим с Алимханулы о дальнейших планах. Сейчас ему нужен отдых, он не видел свою семью четыре месяца. Думаю, следующий бой проведем в феврале или марте", - заявил Макгирт.

Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Тем самым казахстанец защитил титул WBO в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997094-baddi-makgirt-alimhanuly-i-golovkin-iz-odnoy-strany-no-dazhe-ne-sparringovalis-vmeste/