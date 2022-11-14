Бадди Макгирт: Алимханулы и Головкин из одной страны, но даже не спарринговались вместе

Тренер чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы Бадди Макгирт рассказал о возможных соперниках своего подопечного, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.
По словам американского специалиста, 29-летний казахстанский боксер вернется на ринг в феврале или марте следующего года.
"Чарло или Головкин? Я считаю, что Алимханулы лучший в среднем весе. Жанибек и Геннадий из Казахстана, но они даже не спарринговались вместе. Я не знаю, что будет дальше.
Через неделю мы поговорим с Алимханулы о дальнейших планах. Сейчас ему нужен отдых, он не видел свою семью четыре месяца. Думаю, следующий бой проведем в феврале или марте", - заявил Макгирт.
Напомним, что вчера в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы победил единогласным решением судей британца Дензела Бентли. Тем самым казахстанец защитил титул WBO в среднем весе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1997094-baddi-makgirt-alimhanuly-i-golovkin-iz-odnoy-strany-no-dazhe-ne-sparringovalis-vmeste/